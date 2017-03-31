СБУ установила заказчика обстрела польского консульства и провокаций на трассе под Львовом
Заказчиком реализации противоправного замысла российских спецслужб является лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский.
Как установили оперативники спецслужбы, заказчиком реализации противоправного замысла российских спецслужб есть лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, который скрывается на территории РФ, и которого разыскивают украинские правоохранители за угрозу убийством, как сообщает пресс-служба СБУ.
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Дульский – известный агент влияния российских спецслужб, который за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 года. Также установлено, что его группа причастна к заказным протестных мероприятий 15 марта возле Центризбиркома.
Уже 30 марта у организаторов фейковой акции проведены неотложные процессуальные следственные действия – три обыска в Киеве, три осмотра жилья во Львове и один в Нетешине Хмельницкой области.
Двум организаторам сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.