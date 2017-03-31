СБУ установила заказчика обстрела польского консульства и провокаций на трассе под Львовом

Как установили оперативники спецслужбы, заказчиком реализации противоправного замысла российских спецслужб есть лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, который скрывается на территории РФ, и которого разыскивают украинские правоохранители за угрозу убийством, как сообщает пресс-служба СБУ.

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Дульский – известный агент влияния российских спецслужб, который за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 года. Также установлено, что его группа причастна к заказным протестных мероприятий 15 марта возле Центризбиркома.

Уже 30 марта у организаторов фейковой акции проведены неотложные процессуальные следственные действия – три обыска в Киеве, три осмотра жилья во Львове и один в Нетешине Хмельницкой области.

Двум организаторам сообщено о подозрении. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.