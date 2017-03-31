Луценко: в ноябре состоится ключевое событие - ГПУ избавится от функций следствия

15:25, 31 марта 2017
Политика
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По мнению генпрокурора Юрия Луценко, следователи не должны сидеть в одном кабинете с прокурорами.

Луценко заявил, что в ноябре состоится ключевое событие в Генпрокуратуре / Фото УНИАН

В ноябре Генеральная прокуратура Украины полностью избавится от функций следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В ноябре состоится ключевое событие - ГПУ избавится от функций следствия... Прокурор и следователи не должны сидеть в одном кабинете, чтобы была возможность использовать и следователя, и прокурора в преступных целях», - сказал Луценко.

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Также Луценко заявил, что его не смущает попытка экс-руководителя ведомства Виктора Шокина через суд восстановиться в должности.

«Мы живем в свободной демократической стране, и каждый человек, который находится на пенсии и имеет много времени, может обратиться в суд», - отметил Луценко.

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Теги: #Луценко#ГПУ#следователи