В ноябре Генеральная прокуратура Украины полностью избавится от функций следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В ноябре состоится ключевое событие - ГПУ избавится от функций следствия... Прокурор и следователи не должны сидеть в одном кабинете, чтобы была возможность использовать и следователя, и прокурора в преступных целях», - сказал Луценко.

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Также Луценко заявил, что его не смущает попытка экс-руководителя ведомства Виктора Шокина через суд восстановиться в должности.

«Мы живем в свободной демократической стране, и каждый человек, который находится на пенсии и имеет много времени, может обратиться в суд», - отметил Луценко.