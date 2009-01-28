Яценюк заявляет, что Пенсионный фонд – банкрот

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Пенсионный фонд на сегодня – банкрот.

Об этом он сказал во время чат-конференции.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «если бы не прямые дотации из госбюджета, то Пенсионный фонд просто не выплачивал бы пенсии». При этом А.ЯЦЕНЮК заявил, что пенсии в последнем месяце выплачены “за счет эмиссии НБУ и размещения облигаций Минфина в финансирование Пенсионного фонда”.

По его словам, в 2004 году перед президентскими выборами, когда была введена так называемая доплата к пенсиям, это стало первым шагом «к развалу пенсионной системы».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что на сегодня людей, которые платят отчисления в Пенсионный фонд, намного меньше, чем тех, которые должны получать пенсии. По его словам, в такой ситуации «нет иного выхода, чем изменять пенсионный возраст».

А.ЯЦЕНЮК выступает за введение смешанной системы пенсионного обеспечения.