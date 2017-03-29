Председатель Волынского облсовета резко осудил обстрел здания Генконсульства Польши в Луцке

Председатель Волынского областного совета Игорь Палица резко осудил обстрел здания Генерального консульства Республики Польша в Луцке и заявил, что совершенная провокация имеет целью посеять раздор между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского облсовета.

«В ночь на 29 марта в Луцке неизвестные из гранатомета попали в здание Генерального Консульства Республики Польша. Эта дерзкая провокация пока что неизвестного преступника или же нескольких злоумышленников – ничто иное как попытка посеять зерно раздора между нашими государствами. Как председатель Волынского областного совета и как гражданин Украины категорически осуждаю проявления агрессии в отношении Польши и поляков. Надеюсь, что руководство управления Национальной полиции, областной прокуратуры и управления Службы безопасности в области приложат все усилия, чтобы этот досадный инцидент был расследован максимально быстро и объективно, а виновные наказаны в соответствии с законом. Со стороны Волынского областного совета гарантирую поддержку и сотрудничество», - сказал Палица.

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Также он выразил убеждение в том, что "Польша была, есть и будет нашим стратегическим партнером и союзником, а поляки всегда будут близким и братским нам народом".

«Наши государства помнят болезненные уроки истории и ценят добрососедские отношения. И никакие провокации не должны подорвать взаимное доверие. Для украинцев Польша является не только близким соседом, но и другом, который постоянно демонстрирует свою поддержку: и на евроинтеграционном пути Украины, и сейчас, когда наше государство страдает от российской агрессии. Несмотря на непростое прошлое, Польша и Украина всегда находили пути к взаимопониманию и поддерживали друг друга в стремлении к развитию и обеспечения мира. Уже больше четырех месяцев мы ведем переговоры и переписку с представителями Посольства Республики Польша в Украине относительно проведения в Луцке большого «круглого стола» с участием священников, общественного сектора, интеллектуальной элиты, политических и государственных деятелей с обеих сторон. Цель предстоящей встречи-конференции – продемонстрировать единство и непоколебимость добрососедских взаимоотношений и отнюдь не попытка анализа непростых исторических событий, которые связывают наши народы. Убежден, что эта встреча непременно состоится, и мы покажем наше единство всему миру. Мы не позволим никаким подонкам навязать чужие сценарии развития отношений между нашими государствами. Уверен, что любовь победит ненависть», - говорится в заявлении Игоря Палицы.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 28 на 29 марта в Луцке обстреляли здание Генконсульства Польши, которое находится по адресу: улица Дубновская, 22-Б. Выстрел произвели с дороги на перекрестке улиц Дубновская и Глушец. Именно там нашли заднюю крышку тубуса от гранатомета, который и стал орудием обстрела.

В СБУ официально назвали обстрел Генерального консульства Польши в Луцке террористическим актом, а в действиях злоумышленников правоохранители усматривают четкий след российских провокаторов. В связи с терактом, все польские консульства в Украине прекратили работу.

Кроме того сообщалось, что Польша проведет собственное расследование обстрела консульства в Луцке.