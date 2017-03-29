Обязанности мэра Луцка будет выполнять "укроповец" Полищук

29 марта депутаты горсовета Луцка приняли к сведению факт смерти городского головы Николая Романюка, которого не стало 3 февраля 2017 года, и досрочно прекратили его полномочия. Об этом стало известно во время очередной XXI сессии Луцкого горсовета. Вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра был первым на повестке дня. Секретарь Луцкого городского совета, председатель фракции партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Игорь Полищук призвал проголосовать за решение без обсуждений. Однако экс-секретарь горсовета Юлия Вусенко заявила, что этот проект решения вынесен на сессию неправильно: мол, Верховная Рада может иметь претензии к тому, что документ подавала на рассмотрение непрофильная комиссия.

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«Данный проект решения вносила на пленарное заседание комиссия по генеральному планированию и благоустройству, поэтому никаких правовых препятствий для принятия решения нет», – пояснил Игорь Полищук. Несмотря на затягивание и полемику за указанный проект решения проголосовали 39 депутатов. После подписания документа о досрочном прекращении полномочий городского головы секретарь Луцкого городского совета Игорь Полищук станет исполняющим обязанности мэра города.