Американские сенаторы из Огайо обнародовали резолюцию в поддержку Украины

Сенатор-республиканец от американского штата Огайо Роб Портман и сенатор-демократ от этого штата Шеррод Браун обнародовали резолюцию от имени украинского сообщества Огайо с осуждением российской аннексии Крыма, передает Радио Свобода.

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В резолюции также содержится призыв к президенту США Дональду Трампу сохранять санкции против России пока будет продолжаться ее агрессия в отношении Украины.

«США должны стоять с Украиной против российской агрессии», – заявил Портман 28 марта.

«Украинская община Огайо понимает опасность безудержной агрессии России, поэтому мы должны использовать каждую возможность говорить о незаконной российской агрессию в Крыму и продолжении присутствия в Украине», – подчеркнул Браун.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.