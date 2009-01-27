Яценюк: вопрос потери работы сегодня актуален для миллионов

В Украине должна быть разработана общенациональная антикризисная программа.

Об этом сказал народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК во время презентации этой организации в Одессе. Инициативную группу, которая присоединится к “Фронту перемен” А.ЯЦЕНЮКА, возглавляет Константин РЖЕПИШЕВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

“В условиях кризиса внутри страны мы должны иметь четкий план действий”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, на сегодня такого плана нет, и поэтому нет четкого виденья того, что “сейчас необходимо делать в агропромышленном, строительном комплексе”.

Он добавил, что на сегодня довольно актуальным является вопрос потери работы миллионами людей. По словам А.ЯЦЕНЮКА, власть должна дать ответ о будущей перспективе этих людей.

А.ЯЦЕНЮК считает, что среди планов и задач организации “Фронт перемен” на ближайшую перспективу - создание общенациональной антикризисной программы.

Выступая перед активистами, он отметил, что “нынешняя политическая элита, к сожалению, не способна изменить страну”. “Пока мы не поднимем людей снизу, пока не найдем новых политиков, новых государственных менеджеров, пока не получим реальной поддержки людей, которые готовы менять, – ничего не будет изменено” - добавил лидер “Фронта перемен”.

Говоря о лидерстве в организации, А.ЯЦЕНЮК отметил: “Если “Фронт перемен” будет иметь вождя, это значит, что инициатива погибнет”. “Может быть лидер, но не тоталитарный режим” - добавил он.

При этом он призвал присутствующих приводить в организацию людей, которые хотят перемен и способны быть ответственными за эти перемены.

“Кто будет лучшим – тот и будет руководить. Кто эффективный – тот и в первом звене. Другие – это кадровый резерв, люди запаса», – отметил А.ЯЦЕНЮК.