В МИД дали новый прогноз по "безвизу" для Украины

В Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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"С 28 марта граждане Грузии будут путешествовать в страны ЕС без виз. До лета - и украинцы", - подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявлял, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Следующим этапом на пути к отмене виз для украинцев станет голосование в Европейском парламенте, которое запланировано на 6 апреля.