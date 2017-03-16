В ЕС рассказали, когда украинцам следует ждать "безвиза"

Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом в конце июня, если не возникнет дополнительных трудностей.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве.

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«Украине удалось выполнить 144 требования. ЕС - большая бюрократия, процессы иногда затягиваются ... Будем надеяться, что все пойдет по плану, и до конца июня украинцы смогут ездить в ЕС без необходимости оформлять визы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что украинцы получат право на поездки в страны ЕС без виз до середины лета.

«Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран-членов Евросоюза, то есть Совета ЕС, который должен в течение достаточно скорого периода времени принять решение. И я рассчитываю, что уже к середине июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок», – сказал он.