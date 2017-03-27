Россия подрывает Украину изнутри, потому что снаружи страну "голыми руками не возьмешь" - Порошенко
Порошенко заявил, что в значительной степени от Нацгвардии зависит, получится ли Кремлю подорвать страну.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия давно поняла, что внешне Украину «голыми руками не возьмешь», поэтому прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев и взорвать нашу страну изнутри.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на торжествах по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области.
«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри. Получится это у нее или нет, зависит не только от руководства государства и не только от политиков, но и в значительной степени от вас, от вашей выдержки, вашего патриотизма, уважаемые бойцы, герои Национальной гвардии», - заявил он.
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«Присоединяюсь к поздравлениям всех украинцев, для которых Национальная гвардия Украины выступает гарантом соблюдения правопорядка, неукоснительного исполнения законов, залогом развития суверенного демократического правового государства европейского образца», - добавил президент.
Напомним, ранее командир батальона Нацгвардии им. Кульчицкого полковник Виктор Толочко заявлял, что российский агрессор пытается различными путями разделить украинское общество и уничтожить Украину.