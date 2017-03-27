Россия подрывает Украину изнутри, потому что снаружи страну "голыми руками не возьмешь" - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия давно поняла, что внешне Украину «голыми руками не возьмешь», поэтому прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев и взорвать нашу страну изнутри.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на торжествах по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области.

«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри. Получится это у нее или нет, зависит не только от руководства государства и не только от политиков, но и в значительной степени от вас, от вашей выдержки, вашего патриотизма, уважаемые бойцы, герои Национальной гвардии», - заявил он.

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«Присоединяюсь к поздравлениям всех украинцев, для которых Национальная гвардия Украины выступает гарантом соблюдения правопорядка, неукоснительного исполнения законов, залогом развития суверенного демократического правового государства европейского образца», - добавил президент.

Напомним, ранее командир батальона Нацгвардии им. Кульчицкого полковник Виктор Толочко заявлял, что российский агрессор пытается различными путями разделить украинское общество и уничтожить Украину.