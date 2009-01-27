Эксперты: решение ВР о Стельмахе больше политическое, чем правовое

Украинские эксперты считают, что решение Верховной Рады относительно деятельности Национального банка Украины и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, принятое сегодня во время внеочередного пленарного заседания, носит больше политический характер, чем правовой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса политических экспертов, проведенного «Центром исследований политических ценностей «АКСИА», переданные УНИАН.

В частности, по словам председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира ФЕСЕНКО, ВР приняла очередное политико-правовое решение, где политики значительно больше, чем права. По его мнению, это постановление является не совсем правомерным, поскольку не в полной мере отвечает требованиям Конституции. “Ситуация оказывается в глухом углу. Увольняется СТЕЛЬМАХ, но при этом не назначается новый руководитель НБУ. Думаю, что выход из ситуации - добровольная отставка СТЕЛЬМАХА”, - сказал он. При этом, по словам В.ФЕСЕНКО, в этом вопросе нужно искать компромисс между Президентом и парламентом. “Нужная компромиссная фигура на должность председателя Нацбанка, которая бы могла сохранить независимость учреждения, а также смогла бы обеспечить эффективную деятельность в условиях экономического кризиса”, - сказал он.

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ высказал мнение, что Верховная Рада имела право принять такое решение, но оно не имеет никаких юридических последствий. “Практика, которую сначала ввел Президент Украины, противоречит здравому смыслу. Сделать можно, но что делать с теми документами, которые на протяжении 4 лет подписывал председатель НБУ? Я не являюсь юристом, но мне кажется, что здесь мало здравого смысла”, - сказал он.

В свою очередь директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что Верховная Рада, принимая определенное решение, имеет право впоследствии его отменить. В то же время, по его словам, правовые последствия отмены постановления о назначении В.СТЕЛЬМАХА должны отвечать Конституции. Он напомнил, что в статье 85 Конституции четко записано, что Верховная Рада назначает и освобождает от должности председателя НБУ по представлению Президента Украины, но в данном случае эта статья Конституции соблюдена не была. “Сейчас возникнет конфликт, к которому может быть привлечен Конституционный Суд Украины”, - сказал Ю.ЯКИМЕНКО.

В то же время президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО отметил, что согласно Конституции Верховная Рада имеет право отменять свои решения по любым причинам. Но, отметил он, важно при этом, чтобы Конституционный Суд не признал, что это решено не конституционным способом. “Я думаю, что сейчас после фактически выраженного недоверия председателю Нацбанка парламент мог бы принять решение об отмене его назначения. Таким образом можно обойти Президента, который должен подать представление о снятии СТЕЛЬМАХА”, - сказал он. При этом Н.МИХАЛЬЧЕНКО считает, что юристы могут дискутировать, но по содержанию решение об отстранении В.СТЕЛЬМАХА является правильным. “Верховная Рада действует не столько в духе закона, сколько с целью вернуть доверие к гривне, а также, чтобы в Европе не сложилось мнение о том, что НБУ и дальше будет продолжать спекуляции на валютном рынке”, - сказал он.