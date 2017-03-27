НАПК проверит декларации 4 судей Высшего хозсуда и 5 нардепов

11:53, 27 марта 2017
Политика
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Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений.

НАЗК сообщает о 4 отказа в проведении полной проверки деклараций / фото УНИАН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает полную проверку деклараций 11 человек, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых 4 судей Высшего хозяйственного суда Украины.

Как сообщается на сайте НАПК, соответствующее решение принято на заседании Нацагентства.

Отмечается, что основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

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В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации 4 судей Высшего хозяйственного суда Украины, 5 народных депутатов Украины, должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины, Харьковской областной государственной администрации.

При этом в сообщении отмечается, что началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего решения.

Кроме того, НАПК сообщает о 4 отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений.

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Теги: #декларации#НАПК#нардепы