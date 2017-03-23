НАПК начинает полную проверку деклараций 7 народных депутатов, двух прокуроров и бывшего судьи

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, среди которых 7 народных депутатов.

Как сообщает пресс-службе ведомства, соответствующее решение принято на заседании НАПК.

Отмечается, что основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

В ведомстве не уточнили о проверке документов каких именно депутатах идет речь, лишь подчеркнули, что уполномоченные лица НАПК проверят декларации 7 народных депутатов, прокурора киевской прокуратуры, военного прокурора сил АТО, бывшего судьи и сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в НАПК сообщили о 20 отказах в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений.

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***Система электронного декларирования доходов высокопоставленными должностными лицами является одним из требований закона «О предотвращении коррупции».

Первый этап подачи электронных деклараций завершился в конце октября 2016 года. Вторая волна электронного декларирования началась 1 января 2017 года и продлится до 1 апреля для служебных и должностных лиц, которые работают в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях.