Винский боится, что завтра Черновецкий запретит «не киевлянам» дышать

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ считает решение Киевсовета о платном въезде в столицу ограничением прав человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в министерстве транспорта и связи.

«Я вообще считаю, что это ограничение прав людей и такое решение нельзя принимать… А то завтра скажут давайте перестанем в Киеве дышать, потому что я приехал из Киевской области, это абсурд. Во-первых, это незаконно, во-вторых, это неправильный подход, это не частная лавочка, Киев – это также Украина, и мы все по паспорту являемся гражданами Украины, а не Киева», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 января Киевский городской совет утвердил введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев.

По предварительной информации, на строительство всех необходимых терминалов необходимо будет от 2 до 3 лет, потому взимание сбора можно будет ввести не ранее 2011 года.