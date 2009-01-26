У Ющенко говорят, что Тимошенко зовет губернаторов для массовки

Заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ отвергает обвинение со стороны премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в якобы запрещении Президентом председателям областных государственных администраций принимать участие в совещаниях, инициированных правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Вместо того, чтобы вместе с парламентом рассмотреть изменения к закону о бюджете, мы слышим обвинения от премьер-министра в адрес Президента, что он якобы не пускает к ней на совещание глав администраций или должностных лиц органов местного самоуправления», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он добавил, что по информации Секретариата, сегодня на два совещания в КМУ откомандированы заместители глав ОГА, ответственные за профильные вопросы.

«Поэтому обвинять кого-либо в том, что местные администрации не реагируют на приглашения на проведение совещаний, с нашей точки зрения, абсолютно необоснованно», - отметил Р.БЕССМЕРНЫЙ.

Кроме этого, по его словам, в Секретариате главы государства понимают, что подобные совещания являются «просто массовкой». По его словам, руководители областей после этого возвращаются назад «с теми же проблемами, с которыми ехали к правительству».