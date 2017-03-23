Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее: Порошенко поручил ведомствам привлечь помощь НАТО

Министерство иностранных дел, Миноборны и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должны срочно привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее.

Такое поручение дал президент Украины Петр Порошенко, он написал об этом в Twitter.

"Дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", - написал Порошенко.

Читайте такжеПожар на складе боеприпасов в Балаклее может продолжаться до 7 суток – Гройсман

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения нет, но осколочное ранение в висок получила 54-летняя женщина, которую госпитализировали. Эвакуировано почти 20 тысяч жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что огонь охватил около 50% территории военного арсенала, и добавил, что пожар будет продолжаться до 7 суток.