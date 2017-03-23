Вице-премьер: Трансляция выступления Самойловой украинскими каналами - это нарушение закона

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса «Евровидение», должен учитывать, что трансляция выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой украинскими телеканалами является нарушением законодательства Украины. Об этом он написал в Twitter.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами - это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину. Европейский вещательный союз должен был бы учесть это», - заявил Кириленко.

В связи с этим он пояснил: "Гастроли и телепередачи с участием персон нон-грата в Украине запрещены. Решение - в изменении участника от РФ. Позиция ЕВС политизирует конкурс".

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Как сообщал УНИАН, Европейский вещательный союз, который является организатором конкурса «Евровидение», принял решение, что Самойлова все же сможет принять участие в «Евровидении-2017» от России по спутниковой связи.

Ранее Европейский вещательный союз выражал глубокую разочарованность запретом Самойловой посетить Украину.