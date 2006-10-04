Журналистка Мостовая убеждена, что кто-то настроил Кучму против Гонгадзе

Первый заместитель главного редактора газеты «Зеркало Недели» Юлия МОСТОВАЯ убеждена в том, что «кто-то» настроил бывшего Президента Леонида КУЧМУ «против Гонгадзе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Апелляционном суде Киева, выступая как свидетель по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

«Я убеждена на 100%, что кто-то. вызвал у КУЧМЫ негативное упоминание о Гонгадзе», - сказала Ю.МОСТОВАЯ.

По ее словам, в характере Г.Гонгадзе было достаточно «оппозиционности», чтобы политики смогли разыграть комбинацию убийства журналиста, которая в дальнейшем подошла «под пленки МЕЛЬНИЧЕНКО».

Как отметила Ю.МОСТОВАЯ, по ее убеждению, Г.Гонгадзе не представлял реальной угрозы для Л.КУЧМЫ, однако при этом она отметила, что не исключает, что высказывания Г.Гонгадзе стали толчком для раздраженности «определенных власть предержащих», в связи с чем они давали Л.КУЧМЕ определенную информацию.

Следующее судебное заседание по делу Гонгадзе состоится 11 октября в 10.30.