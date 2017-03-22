Ассоциация "Украинский янтарь" позволит легальным добытчикам выйти на европейский рынок - Палица

Коммунальное предприятие Волынского облсовета «Волыньприродоресурс» войдет в состав ассоциации «Украинский янтарь». Такое решение во время XII внеочередной сессии приняли депутаты облсовета.

Директор КП «Волыньприродоресурс» Василий Столяр сообщил, что недавно в Вильнюсе состоялась международная выставка участников легального рынка янтаря Amber trip, где было высказано пожелание покупать украинское сырье и обработанный камень. Организатор мероприятия Гедрюс Гунторюс предложил создать в Украине ассоциацию «Украинский янтарь».

«Зарубежные деятели инициировали организацию у нас такой ассоциации, поскольку поверили в то, что нас поддерживает население области, увидели законно полученные лицензии, выделенные под разработку земель. Они хотят, чтобы мы выходили на законный международный уровень, а не оставались на контрабандном. Участие в ассоциации даст возможность получить большой опыт в этой сфере, освоить новейшие технологии обработки камня. Мы сможем открыть биржу на Волыни и продавать янтарь прозрачно. Я хочу, чтобы добыча находилась под контролем государства и правоохранительных органов, чтобы создавались рабочие места, чтобы изготавливались ювелирные изделия, чтобы мы выходили на максимальный уровень получения прибыли и цивилизованности», – отметил председатель Волынского областного совета Игорь Палица.

«Эта ассоциация создана для того, чтобы защищать права легальных добытчиков солнечного камня. Это мощная организация, которая может выступать даже с законодательными инициативами по разработке недр. Ведь один в поле не воин. Наше предприятие было недавно организовано, поэтому опыт Польши и Литвы будет полезен», – сообщил Василий Столяр.

Руководитель коммунального предприятия также отметил, что готов сотрудничать с другими областями, которые изъявят такое желание. Как рассказал председатель Волынского облсовета Игорь Палица, по поводу изучения опыта по легализации добычи янтаря на примере КП «Волыньприродоресурс» уже обращался, в частности, Житомирский областной совет.

«После блокирования международной трассы Киев – Ковель, инициированного жителями сел Житомирщины и Ровенщины, которые требовали узаконить добычу янтаря, к нам начали обращаться представители разных областей. Они хотели бы изучить наш опыт по легализации добычи. Все стремятся работать только в таком ключе», – подчеркнул Игорь Палица.

Председатель облсовета добавил, что ассоциация даст возможность украинским предприятиям, которые будут проводить законную добычу янтаря, выйти на международный уровень.