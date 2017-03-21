В "БПП" заговорили о возможном выдвижении новых кандидатур на должность аудитора НАБУ

Заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко не исключает выдвижения новых кандидатур на должность аудитора НАБУ от парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

«Если не проходит ни одна, ни другая кандидатура, на этом вопрос аудитора НАБУ не заканчивается. Значит, будут выбраны другие претенденты, значит, будут рассматриваться и другие люди”, - сказала Луценко и отметила, что должны быть учтены недостатки, которые были в вопросе определения кандидатуры.

Депутат считает, что “следующие кандидатуры будут предложены, но тоже не одна, на чем настаивала фракция «БПП»: демократично и с правом выбора”.

Кроме того, заместитель председателя фракции высказала мнение, что процедура назначения аудитора НАБУ не будет надолго затянута.

На уточняющий вопрос, пойдет ли речь снова о возможности назначения Роберта Сторча или Найджела Брауна, Луценко отметила, что “если эти кандидатуры отклонены, видимо, будут рассматриваться другие кандидатуры”.

“Если не готовы голосовать 226 за одну кандидатуру, значит, будут предлагаться другие”, - сказала депутат и добавила, что в таком случае речь должна идти о новом конкурсе по определению кандидатов.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 21 марта, снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента.

Во время "рейтингового" голосования за кандидатуру Найджела Брауна проголосовали 202 из 343 депутатов, за кандидатуру Роберта Сторча - 178 из 342.

Затем на голосование для окончательного утверждения была поставлена кандидатура Брауна как «победителя» в рейтинговом голосовании. Однако он не набрал необходимого минимума в 226 голосов: за него проголосовали только 200 депутатов.

После этого председатель ВР Андрей Парубий призвал Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции доработать этот вопрос и снова вынести его на рассмотрение парламента.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Соболев заявил, что предложит возглавляемому им комитету подтвердить рекомендацию относительно назначения Сторча на должность аудитора НАБУ или же объявить новый конкурс.