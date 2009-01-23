Лидер НУ-НС намерен усилить правительство

Лидер фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО считает, что Кабинет министров «нуждается в кадровой ротации».

Об этом он сказал в интервью газете «Дело» (№4 (757) от 23.01. 2009 года).

«Правительство необходимо усилить», - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО. При этом добавил, что “родственные и дружеские отношения в расчет браться не будут».

Комментируя возможность своего вхождения в Кабмин, Н.МАРТЫНЕНКО сказал, что «в свое время мне поступали предложения войти в правительство, но я от них категорически отказывался». «В обозримом будущем не собираюсь работать в исполнительной власти», - сказал он.

Отвечая на вопрос о шансах народного депутата от НУ-НС Давида ЖВАНИИ стать главой Антимонопольного комитета, Н.МАРТЫНЕНКО ответил, что «вопрос по Антимонопольному комитету фракция также пока не обсуждала», как и другие кадровые вопросы об изменениях в правительстве. В то же время он допустил, что Д.ЖВАНИЯ «не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы Антимонопольного комитета».

Кроме того, говоря о возможности досрочных выборов в Украине, Н.МАРТЫНЕНКО выразил убеждение, что при нынешнем состоянии украинской экономики «это недопустимо». «Я не поддерживаю никаких перевыборов, да и перспектив относительно отставки Кабмина, импичмента Президента или досрочных выборов Верховной Рады я не вижу», - сказал он.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что «есть время разбрасывать камни, и есть время собирать их». По его словам, «сейчас не время бросать их ни в сторону правительства, ни Президента, ни Верховной Рады».