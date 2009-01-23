Европа атакует Газпром

Контрагенты российского концерна готовятся предъявить ему многомиллионные иски.

«Булгаргаз» будет добиваться компенсации в форме дополнительных объемов газа по сниженной цене», – заявил болгарский премьер Станишев. По его данным, ущерб от недопоставок газа достиг 170 млн. левов, или 86 млн. евро. При этом болгарский премьер добавил, что его страна объединит усилия с другими государствами, которые могут потребовать компенсации. Напомним, что 14 января греческая газовая компания DEPA объявила о том, что собирается подать в суд на «Газпром» за недопоставки газа. «По контракту с «Газпромом» российская фирма выплачивает компенсацию в случае, если она не может поставить договоренное количество газа, – заявил в интервью газете Kathimerini глава компании Макис Папагеоргиу. – DEPA начнет судебные действия после восстановления поставок, а сумма компенсации может составить 1 миллиард евро».

Независимая газета