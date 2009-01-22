Госдума обратится к народам России и Украины

в связи 355-й годовщиной Переяславской рады

Москва. 22 января. УНИАН. На завтрашнее заседание Государственной Думы РФ будет вынесен вопрос о принятии обращения к народам России и Украины в связи с 355-летием Переяславской рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», инициатор этого проекта обращения - первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН, пояснил, что 18 января по новому стилю исполнилось 355 лет со времени заключения этого исторического события, положившего начало воссоединению Украины и России.

"К нашему большому сожалению, Украина, приняв в декабре прошлого года календарь официальных праздников в 2009 году, включила в него такие даты, как столетие Степана Бандеры, и другие, не менее сомнительные даты, однако не отразила в нем юбилей Переяславской рады", - сказал К.ЗАТУЛИН.

В связи с этим, отметил он, "российские депутаты - члены комитета по делам СНГ - решили восполнить этот пробел и напомнить своим славянским соседям об этом важнейшем событии".