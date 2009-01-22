Интер пригласил на дискуссию Тимошенко и Фирташа

17:48, 22 января 2009
Политика
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Телеканал “Интер” пригласил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО 23 января принять участие в программе "Свобода на Интере".

Об этом УНИАН сообщили в PR-службе телеканала.

В студию приглашен и совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ.

Тема программы - результаты газовых переговоров между Украиной и Россией, а также значение и последствия новых газовых договоренностей для украинской экономики.

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