Интер пригласил на дискуссию Тимошенко и Фирташа
17:48, 22 января 2009Политика
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Телеканал “Интер” пригласил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО 23 января принять участие в программе "Свобода на Интере".
Об этом УНИАН сообщили в PR-службе телеканала.
В студию приглашен и совладелец «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ.
Тема программы - результаты газовых переговоров между Украиной и Россией, а также значение и последствия новых газовых договоренностей для украинской экономики.
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