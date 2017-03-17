Насиров заявил, что все его паспорта были изъяты во время обысков

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет, что его паспорта изъяли при обысках.

Об этом он заявил журналистам после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Насиров заявил, что дело против него – политическое, инициированное его врагами, которых он нажил на посту главы ГФС.

"Я считаю, это политическое, популистское дело, и мне не хочется, чтобы оно затягивалось. На должности главы ГФС можно много кому перейти дорогу. А если посмотреть на детенизацию, которая была сделана в 2015-2016 гг., когда эти деньги забирают из теневых потоков в бюджет, то я думаю, что я очень много кому перешел дорогу. Я считаю, что у них (НАБУ - УНИАН) будет достаточно доказательств, чтобы закрыть дело", - заявил Насиров.

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Также он добавил, что у него лично денег на залог нет, а помогли его уплатить родственники.

"Все видели мою декларацию. Она – публичная. Средства, которые были переведены в залог, они проверяются. Я не планировал вносить залог, у меня лично таких денег нет. Я очень благодарен своим родственникам, что они смогли найти часть суммы, которой не хватало. Но у меня лично сначала было решение, что этого делать не стоит. Я готов был отстаивать свои интересы. Я уже побыл в следственном изоляторе достаточно времени, и готов был находиться там дальше", - рассказал Насиров.

Также он, отвечая на вопрос, не мечтает ли снова возглавить ГФС, сообщил, что не против этого: "Здесь надо говорить не о мечтах. Я пришел на эту должность по большому конкурсу. Я шел помочь стране. И сейчас для меня важно закончить те вещи, которые мы начали, в частности детенизацию заработных плат".

Кроме того, Насиров настаивает, что не имеет паспортов иностранных государств, а украинские у него уже изъяли. "Это бред (в отношении иностранных паспортов - УНИАН). Все паспорта были изъяты во время обысков", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, прокурор САП Роман Симкив сообщил, что Насиров не сдал свой британский паспорт в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. САП обратилась с запросом в «британскую соответствующую структуру, которая должна подтвердить получение им паспорта». Кроме того, Симкив отметил, что проверяется информация о наличии у Насирова гражданства Венгрии.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.