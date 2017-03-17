Насиров не сдал паспорт гражданина Британии - САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров не сдал паспорт гражданина Британии, наличие которого подозреваемый отрицает, как сообщает "Радио Свобода".

«Часть паспортов была изъята в ходе обыска в его квартире. Это два иностранных паспорта и дипломатический паспорт. В отношении иностранного паспорта Британии, сейчас он является не зданым. Мы будем настаивать, что у Насирова есть обязанность предоставить этот паспорт стороне обвинения или соответствующим компетентным органам, которые имеют право на хранение этого паспорта», – сказал начальник отдела антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

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Прокурор уточнил, что информация о наличии у Насирова гражданства Венгрии проверяется.

«Есть соответствующий запрос в Венгрии о предоставлении правовой помощи украинской стороне по этому вопросу», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров сегодня прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины.