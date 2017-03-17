НАБУ поручило проверить происхождение залога за Насирова

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает в ближайшее время получить от Государственной службы финансового мониторинга результаты проверки относительно законности происхождения 100 млн грн, внесенных в качестве залога за отстраненного от исполнения служебных обязанностей председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

"Учитывая общественный интерес к этому делу, мы сегодня подали обращение в Государственную службу финансового мониторинга для проверки их (денег) происхождения. Как только результаты будут, мы об этом скажем", - отметила Олифира.

На уточняющий вопрос, как долго следует ожидать этих результатов, она ответила: "Мы очень надеемся, что эти результаты мы сможем получить в ближайшее время".

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Также Олифира сообщила, что сегодняшний допрос Насирова еще продолжается, но подробностей не рассказала, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям.

Тогда же руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что решение о неотложных процессуальных действиях в отношении Насирова было принято в связи с тем, что «стало известно о возможном выезд подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств».

7 марта Соломенский суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней - до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером Насирова освободили из СИЗО.

Сегодня, 17 марта, Насиров подчеркнул, что никогда не собирался бежать из Украины или скрываться.

Справка УНИАН. Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.НАБУ собирается проверить происхождение залога за Насирова