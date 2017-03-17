В МинВОТ ответили на условия России по отмене признания "паспортов" "ДНР" и "ЛНР"

Украина готова выполнить почти все пожелания российской стороны в отношении Донбасса, но только после того, как будут выполнены важнейшие пункты Минских соглашений, первый из которых – прекращение огня.

Об этом заявил советник министра по делам оккупированных территорий и переселенцев Украины Юрий Грымчак, передает Обозреватель.

Комментируя новый список требований к Украине, озвученный постпредом России при ОБСЕ, он сказал: "А ключи от Киева ему не нужны? У меня такое впечатление, что у тех, кто работает на Россию, в последнее время есть такая веселая практика: чуть что – сразу ультиматум".

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"Я понимаю, что у них какое-то свое восприятие мира, но первый пункт Минских договоренностей, которые были подписаны в 2014 году – это пункт о прекращении огня", - напомнил Грымчак.

В этом контексте он рассказал о том, что "больше 7 дней тишины российские войска и местные коллаборанты не выдерживают".

"Я думаю, что реакция Украины будет следующая. Мы готовы сделать почти все после того, как будет прекращен огонь, освобождены все заложники, выведены иностранные войска, полностью разоружены боевики – я цитирую пункты Минских соглашений. Украина готова даже говорить о выборах. Но хотелось бы, чтобы наши войска стояли на нашей границе. А дальше – посмотрим. Все очень просто", - резюмировал советник.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия может отменить свое решение о признании "паспортов" "ЛНР" и "ДНР". Но Кремль выдвигает еще ряд требований к Украине: «отмена карательной операции», а также «отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов так же, как и выполнение п.8 «Комплекса мер», что касается полного восстановления социально-экономических связей».