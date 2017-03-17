СБУ еще проверяет информацию о подстрекательстве Савченко военнослужащих к акциям протеста – Грицак

Служба безопасности Украины проверяет информацию относительно подстрекательства народным депутатом Надеждой Савченко военнослужащих Вооруженных сил Украины к акциям неповиновения.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает «112 Украина».

"По поводу ее намерений подстрекать военнослужащих Вооруженных сил Украины к акции неповиновения, протестам, информация проверяется", - сказал Грицак.

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Он также отметил, что сотрудники СБУ уже проводили допрос Савченко в связи с ее пребыванием на неподконтрольной территории. "На большинство вопросов, которые задавал следователь, она, ссылаясь на ст. 63 Конституции, отказывалась отвечать. Но одновременно подтвердила факты, обнародованные в СМИ, относительно участия в стрельбах вместе с участниками незаконных вооруженных формирований", - сообщил Грицак.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Также 24 февраля народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».