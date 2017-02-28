"Ложь, ложь полная": Савченко отрицает, что в Донецке была на стрельбах с сепаратистами

Об этом она заявила во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".

Также Савченко отрицала, что якобы она там сказала, что лучше бы Украиной руководил Путин (как об этом сообщило одно из периодических изданий).

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"Ложь, ложь полная. И больше на это отвечать не буду", - заявила она.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что Савченко во время визита в Донецк была на стрельбах с сепаратистами.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что поездки внефракционного народного депутата Савченко в ОРДЛО вредят интересам Украины, с этими поездками должны разобраться контрразведка и прокуратура.

Также Тука считает, что Россия использует поступки Савченко в свою пользу.