Насиров уверяет, что никогда не собирался бежать из Украины

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заверяет, что никогда не собирался бежать из Украины или скрываться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед тем, как пойти на допрос в НАБУ.

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«У меня никогда не было никакого плана куда-то там исчезать или скрываться, о чем говорили следователи. Я вообще не понимаю, откуда взялся этот вопрос. Меня очень волнует и неприятно, что в своих интервью они говорили, что имеют оперативную информацию или доказательства, что я пытался. Однако такую информацию не предоставили ни суду, ни СМИ. Такой информации не может даже быть», - настаивает Насиров.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Насирову уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Тогда же руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что решение о безотлагательных процессуальных действиях в отношении Насирова было принято в связи с тем, что «стало известно о возможном выезде подозреваемого за границу, а также существовала вероятность уничтожения доказательств».

7 марта Соломенский суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что супруга Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером 16 марта Насирова освободили из СИЗО.