В Европарламенте назвали дату голосования за "безвиз" для Украины

Европарламент проведет голосование относительно предоставления Украине безвизового режима 6 апреля. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Отмечается, что дебаты по этому вопросу пройдут в Европарламенте 5 апреля.

Голосование по проекту законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования назначено на 6 апреля.

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Ранее, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что украинцы получат право на поездки в страны ЕС без виз до середины лета.

«Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран-членов Евросоюза, то есть Совета ЕС, которая должна в течение достаточно скорого периода времени принять решение. И я рассчитываю, что уже к середине июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок», – сказал он.