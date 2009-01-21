Цена газа для предприятий может вырасти на 30-35% - считали у Ющенко

В Секретариате Президента Украины предполагают, что цена на газ для промышленных предприятий, учитывая ее повышение, в среднем, до 228 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая), в 2009 году может вырасти на 30-35%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Даже если цена будет 228 (долларов за тыс. куб. м – УНИАН), что маловероятно, очевидно, это на 30-35% отразится на потребителях, которые используют импортный природный газ», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. 19 января 2009 г. в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально.

По данным НАК "Нафтогаз Украины", закупочная цена природного газа для Украины в первом квартале 2009 года составит 360 долл. за тыс. куб м, во втором квартале - 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.

20 января министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что потребители в течение 2009 года будут платить среднегодовую цену на газ в размере 228,8 долл. за 1 тысячу кубометров.