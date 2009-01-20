Лукашенко: Украина выдержит любую цену на газ

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Украина выдержит любую цену на российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции, реагируя на его комментарий по поводу договоренностей между «Газпромом” и «Нафтогазом».

«Нам бы ваши проблемы, а вернее, ваши недра, имея 20 млрд. (кубов газа – УНИАН) под землей, в хранилищах, 20 млрд. собственной добычи, вы еще здесь о ценах говорите. Я знаю, что Украина любую цену переварит», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО отметил, что «в чужих руках газа всегда больше и лучше».

Президент Украины также сказал, что договоренности с Россией являются непростыми, и он никому не завидует, кто имел отношение к договоренностям по этой теме.

Как сообщал УНИАН, перед этим В.ЮЩЕНКО назвал “проигрышем” газовые договоренности с Россией.

Он отметил, что цена на газ для Украины будет такой, как заявил «Газпром», - 360 долларов за тысячу кубометров. При этом Президент выразил удивление по поводу такой цены, отметив, что сегодня соответствующей цены нельзя найти в Европе. В частности, он напомнил, что цена на газ для Германии составляет 280 долларов.