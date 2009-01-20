Лукашенко: Украина выдержит любую цену на газ
"Нам бы ваши проблемы..."
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Украина выдержит любую цену на российский газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пресс-конференции, реагируя на его комментарий по поводу договоренностей между «Газпромом” и «Нафтогазом».
«Нам бы ваши проблемы, а вернее, ваши недра, имея 20 млрд. (кубов газа – УНИАН) под землей, в хранилищах, 20 млрд. собственной добычи, вы еще здесь о ценах говорите. Я знаю, что Украина любую цену переварит», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.
В свою очередь В.ЮЩЕНКО отметил, что «в чужих руках газа всегда больше и лучше».
Президент Украины также сказал, что договоренности с Россией являются непростыми, и он никому не завидует, кто имел отношение к договоренностям по этой теме.
Как сообщал УНИАН, перед этим В.ЮЩЕНКО назвал “проигрышем” газовые договоренности с Россией.
Он отметил, что цена на газ для Украины будет такой, как заявил «Газпром», - 360 долларов за тысячу кубометров. При этом Президент выразил удивление по поводу такой цены, отметив, что сегодня соответствующей цены нельзя найти в Европе. В частности, он напомнил, что цена на газ для Германии составляет 280 долларов.