Ющенко вынесет газовый кризис на СНБО

23 января состоится закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться вопрос газового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на совместной с Президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Чернигове.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на этом заседании необходимо подробно посмотреть документы, подписанные между «Нафтогазом» и «Газпромом», оценить их с точки зрения соответствия национальным интересам и совершить оптимальные шаги, чтобы минимизировать негативные последствия высокой цены на газ в 2009 году.

Среди прочего Президент отметил, что необходимо будет радикально изменить отношения государства со всеми потребителями газа.

«Единственное, чему можно радоваться, это то, что Россия возобновила поставки газа для Европы и украинских потребителей», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что все другое необходимо рассматривать подробно и «давать ответы на новые вызовы».