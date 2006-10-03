Откроется ІІ Всеукраинский детский форум „Государство, которое слышит детей”

4-6 октября в Киеве состоится ІІ Всеукраинский детский форум „Государство, которое слышит детей”.

Форум будет проходить по инициативе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства образования и науки Украины, общественной организации „Центр - „Развитие демократии” и при поддержке ЮНИСЕФ в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей.

В рамках форума ученики столичного лицея №100 „Подол” встретятся с представителями законодательной и исполнительной власти, чтобы поговорить на актуальные темы сегодняшнего дня.

Общаться с лицеистами будут председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ, министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, министр семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА, народные депутаты.

Торжественное открытие форума состоится завтра в 13.00 по адресу: г. Киев, ул. Покровская, 4-8, актовый зал лицея №100 „Подол”.

Аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: 279-74-80, 234-56-99, 585-42-14.