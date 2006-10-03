Ющенко запретил останавливать дорожное движение для кортежей ”отдельных лиц”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил останавливать дорожное движение для прохождения кортежа высших государственных должностных лиц.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это предусмотрено в Указе Президента от 3 октября «Об упорядочении применения временных ограничений или запрещения дорожного движения во время проезда отдельных личностей, в отношении которых осуществляется государственная охрана»

По данным пресс-службы, соответствующий указ, который предусматривает новые правила перемещения автомобильных кортежей высших государственных должностных лиц, подписан, ввиду многочисленных обращений граждан и согласно с ст. 106 Конституции Украины и ст. 11 и 26 Закону Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

Это решение было обусловлено нынешней ситуацией, когда ради прохождения одного кортежа привлекается свыше 100 сотрудников МВД, при этом создаются значительные препятствия для движения транспорта по улицам столицы, подчеркнули в пресс-службе.

Президент поддерживает европейскую практику, где передвижения высших должностных лиц государства также обеспечивают бронированные кортежи, но это происходит только при участии мотоциклетного сопровождения, которое не мешает дорожному движению.

Согласно Указу, отныне останавливать дорожное движение смогут только в исключительных случаях согласно решению начальника Управления государственной охраны Украины по представлению Президента Украины.

Целью этого Указа, по данным пресс-службы Президента, является, прежде всего, восстановление конституционных прав граждан на свободное передвижение, внедрение европейских стандартов в вопросе охраны кортежей, а также существенное уменьшение расходов госбюджета на обслуживание государственных должностных лиц.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.