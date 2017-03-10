КИУ назвал наиболее добросовестные по посещаемости фракции Рады (инфографика)

Как сообщает Комитет избирателей Украины, обычно, около 84% депутатов «Батькивщины» посещали пленарные заседания. У «Народного Фронта» этот показатель составил 83%, у БПП – 82%.

Ниже результаты посещения в Радикальной партии Олега Ляшко – 80% и «Самопомочи» – 74%.

Хуже всего в январе-феврале ходили на заседания Рады члены группы «Возрождение». В среднем в парламентском зале присутствовали 61% депутатов от состава группы или 12 депутатов из 19.

«Нас удивляют невысокие результаты «Самопомочи» и Радикальной партии. Ведь Олег Ляшко в последние месяцы регулярно демонстрирует видео с прямыми трансляциями из Рады, на которых критикует коллег из других фракций за то, что они не ходят на работу и заявляет о железной дисциплине РПЛ. Однако, если посмотреть на результаты посещения за последние два месяца, то у РПЛ ниже показатели, чем у БПП, «Народного Фронта» или «Батькивщины», - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

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«Относительно «Самопомочи», эта политическая сила преимущественно добросовестно ходит на заседания Рады, но в январе-феврале депутаты не задавались вопросом посещаемости. Стоит отметить, что именно в феврале Рада проголосовала за ряд законов в сфере децентрализации, но даже это не мобилизовало депутатов «Самопомочи». Так, 9 февраля, во время принятия законов в сфере децентрализации, в зале было 20 депутатов «Самопомочи» из 26. При этом тема децентрализации остается одной из ключевых для фракции», – добавил Кошель.

В январе-феврале состоялось 18 пленарных заседаний Верховной Рады.

Ранее в КИУ назвали фамилии депутатов, которые в этом году пропустили все заседания Верховной Рады.