Янукович объяснил, почему не полезет в прорубь

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня, на праздник Крещения, не будет купаться в проруби, поскольку ему это делать не рекомендовали врачи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам после посещения богослужения в Киево-Печерской лавре.

Он отметил, что недавно болел, и врачи не рекомендовали ему купаться в проруби.

На вопрос журналистов, от чего нужно очиститься на Крещение, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Прежде всего, нужно очиститься ото лжи». По его словам, необходимо «говорить правду народу», и не говорить «на черное - белое». Он также заметил, что политизация всех процессов в Украине приводит к ухудшению как ситуации в экономике, так и жизни людей в целом.