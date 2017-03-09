Порошенко прокомментировал утверждение "безвиза" для Украины комитетом ЕП

Глава государства поблагодарил докладчицу Марию Габриель и членов Комитета за поддержку Украины, говорится в его сообщении на странице в Facebook.

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"Последний этап парламентской компетенции - рассмотрение решения о безвизовом режиме для украинцев на пленарной сессии Европарламента в начале апреля", - заявил Порошенко.

Кроме того, президент поручил МИД активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного вердикта ЕП. "После этого последнее слово в процессе визовой либерализации – за государствами-членами ЕС. Надеюсь на поддержку европейских столиц этого долгожданного решения", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что профильный комитет ЕП поддержал законодательную инициативу о предоставлении Украине безвизового режима.