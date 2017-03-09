Комитет Европарламента проголосовал за "безвиз" для Украины

Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Европейского парламента поддержал текст законодательного акта относительно предоставления Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров. Теперь документ должен быть проголосован на пленарном заседании Европарламента.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось сегодня в Брюсселе в рамках заседания Комитета.

"За" проголосовали 39, "против" - 4, "воздержались" - 1.

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Текст законодательного акта был согласован по результатам триалога и прописан в письме генерального секретариата Совета ЕС от 3 марта, который называется "Предложения для нормативного акта Европейского парламента и поправки к акту Совета N539/2001 со списком третьих стран, граждане которых обязаны иметь визу для пересечения внешних границ, и тех, граждане которых от этого требования освобождены (Украина)".

Европейскому парламенту и Совету ЕС предлагается принять следующее решение: "В приложении I (список стран, на которые распространяется визовый режим) ссылку на Украину удалить, в приложении II (список стран с безвизовым режимом) ссылку на Украину вставить. Акт вступит в силу на двадцатый день после публикации в официальном журнале".

Ранее в комментарии УНИАН докладчик ЕП по этому вопросу Мария Габриэль выразила убеждение, что голосование как в рамках Комитета, так и во время пленарного заседания будет положительным, ведь для этого есть необходимое большинство голосов.