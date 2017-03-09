Зеркаль: ждем много грязи от выступления России в Международном суде

Об этом в эфире Громадського заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая возглавляет украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге.

«Ждем много грязи – очень агрессивной и неприятной. Я думаю, уровень грязи будет намного выше, чем вчера (во время первого выступления России в суде – ред.)», – сказала она.

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Однако, по словам Зеркаль, судьи Международного суда ООН являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденными фактами.

«Доказательства – это экспертизы, это анализ, это аналитическая мысль какого-нибудь института или профессионального центра или международной организации. Это могут быть показания, которые предоставляются должностными лицами или лицами, которые уполномочены предоставлять эти показания», – сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поскольку поставляет вооружение террористам на Донбасс, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, развернув кампанию по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

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Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжению нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела Судом по существу.

7 марта представители РФ в Суде отвергли все обвинения Украины, они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.

Сегодня, 8 марта, на заседании Суда представитель украинской стороны, доктор Гарольд Кох заявил, что представители РФ исказили факты и законы и призвали Суд безотлагательно ввести против России временные меры.