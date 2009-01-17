Луценко как политик назвал Фирташа хищником, а как министр - промолчал

Министерство внутренних дел Украины ожидает информацию относительно рефинансирования банка “Надра”, владельцем которого станет украинский миллиардер, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске заявил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

В частности, комментируя вчерашнее выступление Д.ФИРТАША на телеканале «Интер», Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Относительно господина ФИРТАША много говорить не буду, потому что все же я министр внутренних дел, и говорить могу только тогда, когда у меня есть для того основания на определенные обвинения или выводы”.

В то же время, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО, “как политик, как гражданин Украины после просмотра вчерашнего «шоу свободы ФИРТАША» на «Интере» я могу сказать, что это хищник. Это финансовый монополист, чрезвычайно циничный и, к сожалению, достаточно сильный в финансовом, экономическом, медийном и политическом плане, чтобы бросать вызов всему Украинскому государству…”.

По всем другим вопросам, сказал глава МВД, “я воздержусь до тех пор, пока не получим конкретной информации по проверке, например, процесса получения беспрецедентного рефинансирования коммерческим банком, который вот-вот станет собственностью господина ФИРТАША».

Как сообщалось, в декабре прошлого года премьер Юлия ТИМОШЕНКО обвинила банк "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. Она попросила Счетную палату и правоохранительные органы проверить деятельность банка "Надра". По ее мнению, банк "Надра" находился в сговоре с Национальным банком для спекуляций на валютном рынке. Свидетельством этого, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, является то, что при выделении финансовой помощи банкам, "Надра" получил сумму, во много раз превышающую финансовую помощь другим банкам.

Как сказала тогда Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сегодня стоят ФИРТАШ и Секретариат Президента».

Вчера, 16 января, Д.ФИРТАШ в эфире “Интера” сказал, что на сегодняшний день юридически не является владельцем банка «Надра». «Банк «Надра» мной еще не куплен», - отметил Д.ФИРТАШ.

Он уточнил, что на 24 января назначено собрание акционеров банка, на котором и будет приниматься решение о вхождении его в состав акционеров.

Д.ФИРТАШ уточнил, что, кроме того, должна быть проведена аудиторская проверка банка. «Аудит будет проводиться до мая. И только в мае я физически могу зайти в банк», - сказал он.

***В ноябре 2008 года компания "Group DF" Д.ФИРТАША заявила, что подписала соглашение о покупке контрольного пакета акций банка "Надра".