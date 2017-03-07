Тиллерсон заверил Климкина в поддержке Украины в борьбе с агрессией РФ

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам по результатам встречи с Госсекретарем. Видео общения размещено пресс-службой МИД Украины в Twitter.

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«Он заверил меня, что Соединенные Штаты будут последовательно продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, что Украина является одним из ключевых партнеров Соединенных Штатов в регионе. Соединенные Штаты будут также последовательно поддерживать ее на пути реформ», - подчеркнул Климкин.

«Мы также обсудили круг вопросов, каким образом Соединенные Штаты могут сделать больше в плане помощи украинским реформам, и конечно, мы договорились о том, каким образом мы будем работать дальше над стоящими перед нами ключевыми вызовами. Я считаю, что это была действительно очень хорошая встреча и очень благодарен Государственному секретарю за эту встречу», - заявил украинский министр.