Россия угрожает цивилизованному миру, нужны новые санкции - дипломат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко.

«Россия совершила акт агрессии против Украины, и Москва, в принципе, давно уже действует как не цивилизованное государство, подрывая международный правопорядок – и действует намеренно и сознательно. Фактов очень много, например – уничтожение, фактически геноцид чеченского народа, агрессия против Грузии-агрессия против Украины, все фокусы, связанные с угрозой ядерным оружием», - заявил он.

По убеждению дипломата, Россия – это государство, которое настроено сегодня на подрыв международного правопорядка, которая не понимает языка права, и которая руководствуется правом силы.

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«Это не значит объявлять войну ядерной державе, это государство можно принудить к нормальному цивилизованному поведению путем применения экономических санкций, потому что экономический потенциал России несоизмерим с западным миром. Россия сегодня интегрирована в мировую экономику, и разрыв экономических связей поставит эту страну на грань катастрофы, если западные государства осознают всю опасность, которую таит в себе политика России и ее цели в отношении западного мира», - считает Василенко.

Напомним, ранее Василенко заявил, что РФ не будет выполнять решение Международного суда ООН по делу «Украина против России» относительно противодействия финансированию терроризма и расовой дискриминации, которое будет фиксировать обязательства Москвы как правонарушителя.