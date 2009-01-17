Яценюк: нельзя держаться за трубу, как за святую корову

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (“Наша Украина – Народная самооборона”) считает, что создание газового консорциума при определенных условиях может быть экономически выгодным для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на канале “Интер”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “модель, при которой Украинское государство владеет абсолютным контрольным пакетом акций в таком консорциуме, модель, по которой Украинское государство будет иметь доступ к газу как к ресурсу в России, - к своему газу в своих скважинах на его территории и к конечным потребителям, находящимся на территории Европы, является экономически обоснованной”. По его словам, при таких условиях консорциум необходимо создавать.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что идея создания газового консорциума неоднозначно воспринимается в украинском обществе. В то же время он добавил, что “нельзя держаться за трубу, как за такую вещь, которая является в некоторой степени святой коровой”. По его словам, необходимо создавать консорциум, где 51% газотранспортной системы должно остаться в собственности Украины. Он добавил, что, в то же время, Украина должна иметь активы в российском “Газпроме”, а от Европы получить доступ к системе энергетической безопасности.

А.ЯЦЕНЮК считает, что такой подход был бы в интересах Украины. В то же время, добавляет он, “но не в сегодняшней чрезмерной политизации, когда эту вещь будут использовать только для одного – для изменения геополитических акцентов, а не для реального заработка Украинского государства”. Он подчеркнул, что Украина не должна быть “вассалом для одних или других” при решении вопросов, а выходить сугубо из собственных национальных интересов.

Как сообщал УНИАН, Россия, в частности, предлагает создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит, заявил во время телефонной пресс-конференции пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ.

“Россия не готова брать на себя все риски за снабжение, а поэтому предложила партнерам разделить их”, - сказал он.

По словам Д.ПЕСКОВА, такой консорциум можно создать достаточно быстро. При этом он сообщил, что в ближайшее время “Газпром” предложит присоединиться к консорциуму крупным европейским газовым компаниям, в частности E.On и Ruhrgas.

“Газ будет принадлежать консорциуму, и это будет своего рода гарантией, что он не будет украден из трубы”, - сказал пресс-секретарь российского премьера.

“Если консорциум будет создан, то цену (газа) можно будет согласовать за несколько часов”, - сказал Д.ПЕСКОВ.

С инициативой передать Украине технологический газ от имени Международного консорциума европейских стран выступил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.