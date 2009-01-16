Турчинов: завтра узнаете цену на газ

Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов надеется, что премьер Юлия Тимошенко в результате визита в Москву 17 января разблокирует проблему снабжения и транзита газа.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер вечером 16 января.

“Премьер-министр завтра едет в Москву для принципиальных договоренностей, и вы завтра узнаете о цене (на газ) и завтра будет разблокирован этот вопрос”, - сказал А.Турчинов.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что правительство всегда работало на защиту национальных интересов государства. “Встреча (Юлии Тимошенко и премьер-министра России Владимира Путина. - УНИАН) состоится завтра, я надеюсь, что все-таки может премьер-министр Украины решить все проблемы – болезненные и принципиальные проблемы для нас. Мы подпишем соглашение, но без криминальных, полукриминальных, теневых, полупрозрачных посредников. Будет прямое соглашение между НАК “Нафтогаз” и ОАО “Газпром”, кто бы ни мечтал о кормушке в виде посредников”, - заверил он.