Посольство Украины в Москве беспокоят не хулиганы под оградой...

Посольство Украины в Москве призывают Россию прекратить информационную войну против Украины.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН, комментируя сегодняшний митинг активистов Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и движения «Наши» под стенами украинской дипломатической миссии.

«Посольство считает, что прошедшие под стенами дипмиссии митинги ЛДПР и движения "Наши" с радикальными антиукраинскими лозунгами не содействуют улучшению атмосферы и без того непростого диалога между Киевом и Москвой о сотрудничестве в газовой сфере», - сказал О.ВОЛОШИН.

При этом он подчеркнул, что посольство обеспокоено даже не столько самими оскорбительными выпадами митингующих в адрес Украинского государства и ее руководства, сколько тем, что в последние недели воинственная, недружественная риторика в отношении нашей страны стала массово звучать как в материалах российских СМИ, так и в публичных заявлениях должностных лиц РФ.

«Считаем, что такая практика создает долгосрочные проблемы для развития украинско-российских отношений, поскольку негативное впечатление от риторики российской стороны у граждан Украины останется и после разрешения "газового спора". Полагаем, что было бы правильным для будущего украинско-российского диалога как можно скорее свернуть информационную войну, провоцирующую напряжение в обществах наших стран и никак не содействующую собственно устранению проблем в энергетической сфере», - подчеркнул О.ВОЛОШИН.

Справка. Сегодня до 20 активистов московского отделения ЛДПР во главе с лидером партии, вице-спикером Госдумы РФ Владимиром ЖИРИНОВСКИМ организовали пикетирование украинского посольства в Москве.

Акция прошла под лозунгами "Своруешь газ – получишь в глаз", "Воровать грех – "Газпром" накажет", "Подарочки закончились – пора платить по счетам!" и "Ющенко заморозил отношения – не морозь Европу!".