В СБУ удивлены заявлением депутата Олийныка

В СБУ с удивлением ознакомились с заявлением члена Комитета по вопросам правосудия ВР Украины народного депутата Украины Святослава ОЛИЙНЫКА (фракция БЮТ) по поводу решения Военного городского суда Киевского гарнизона о признании незаконным отказа в возбуждении уголовного дела в отношении и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО .

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, во-первых, в действительности, суд, который рассматривал материалы проверки по заявлению С.ОЛИЙНЫКА, принял решение опросить народного депутата и только после этого принять постановление, в соответствии с действующим законодательством.

Во-вторых, отмечают в СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО является государственным служащим, то есть гражданским лицом, и не имеет никакого отношения к гарнизонным судам.

В то же время, в СБУ подчеркивают, что со своей стороны они всячески способствуют расследованию уголовного дела, возбужденного прокуратурой г. Киева по факту физического препятствования народными депутатами законной деятельности органов суда и ЦИК (события после указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР от 10 октября 2008 года, в них принимал участие и С.ОЛИЙНЫК – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня С.ОЛИЙНЫК сообщил, что 14 января Военный городской суд Киевского гарнизона признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил, что в октябре 2008 года он и народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ (фракция НУ-НС) обратились в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении высшим руководством СБУ преступления, которое подпадает под статьи Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, захват зданий государственных учреждений, вмешательство в деятельность судебных органов). Речь шла о захвате здания и судей Киевского апелляционного суда, а также членов Центральной избирательной комиссии, проведенном силами спецподразделения СБУ.

По словам С.ОЛИЙНЫКА, Генеральной прокуратурой - в соответствии с принципом подсудности – заявление депутатов было передано Военной прокуратуре. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении В.НАЛИВАЙЧЕНКО было отказано с мотивировкой – отсутствие фактов причинения материального ущерба.

Соответственно, в результате обжалования постановления Военной прокуратуры 14 января в 2009 г. Военный городской суд Киевского гарнизона признал незаконным отказ в возбуждении уголовного дела в отношении и.о. председателя СБУ В.А.НАЛИВАЙЧЕНКО, что по мнению С.ОЛИЙНЫКА открывает перспективы преследования последнего в судебном порядке за уголовные преступления.