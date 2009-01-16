Геращенко: НУНС надо было сделать паузу

Народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ирина Геращенко назвала «Главреду» две причины того, почему не удавалось собрать фракцию все время после отставки Вячеслава Кириленко.

Первая – это само отсутствие руководителя фракции: «Когда нет руководителя фракции – трудно ее собирать. А в отставку подал не только Кириленко, но и его заместитель Роман Зварыч – человек, который нес на себе большой объем организационной работы».

«Та часть фракции, которая подписалась за вхождение в коалицию, не понимала репрессий (против себя. – Главред.), потому что это решение люди приняли после соответствующего обсуждения на фракции, когда 55 ее представителей проголосовали за начало переговорного процесса о формировании коалиции трех. Решений съездов о невозможности такой коалиции тоже не было. Другая же часть – та, которая поддержала исключение членов партии НСНУ из совета партии, не могла аргументированно объяснить свои действия и чувствовала дискомфорт, в чем и признавалась в частных разговорах», – рассказала Геращенко.

Поэтому, по ее словам, во фракционных встречах нужно было сделать паузу, чтобы эмоции, которые так часто мешают украинской политике, не повредили фракции, которой сегодня нужно работать над своей консолидацией. «Новое руководство намеревается встретиться с каждым народным депутатом отдельно, обсудить нашу совместную работу на следующей сессии. И теперь есть большой шанс, что фракция наконец начнет собираться. Это главнее» всего, – просуммировала Геращенко.